В США в прямом эфире передали экстренное объявление о конце света

2017-09-22 15:19 | www.oxu.az | 3

Телезрители в округе Ориндж американского штата Калифорния стали свидетелями экстренного объявления о конце света.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил местный портал The Orange Country Register.

По словам очевидцев, вещание сразу нескольких кабельных каналов неожиданно было прервано, потом на экранах появилась надпись "Экстренное предупреждение", после чего мужской голос объявил о катастрофе.

«Поймите, настанут очень жестокие времена», - цитирует голос одна из местных жителей Стейси Лафламм.

По словам женщины, трансляция напоминала радиопередачу и звучала "почти как Гитлер".

Представители телекомпаний предположили, что звуковое сопровождение какой-то радиопередачи из-за неполадок попал на ТВ со стандартной заглушкой на случай экстренных сообщений. На данный момент операторы расследуют обстоятельства случившегося.

Н.О.