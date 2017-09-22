Экзаменационные ответы будут проверяться компьютерами, и экспертами – ГЭЦ Азербайджана

2017-09-22 15:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В будущем экзаменационные ответы будут проверять не только компьютеры, но и эксперты, сказала в пятницу Trend председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Аббасзаде пояснила, что беспокойство вызывает вопрос, возможно ли вмешательство в этот процесс, или нет? «С полной ответственностью могу сказать, что с 2012 года мы проводим соответствующую работу по данному вопросу. У ГЭЦ есть специальное программное обеспечение, которое применялось нами в проводимых годами мониторингах. В текущем году с помощью этой программы мы проверили 200 тысяч работ в выпускных экзаменах, и во время проверки ни один фактор не оказал влияния на процесс проверок. В полной мере уверяю родителей в том, что ни какой человеческий фактор не окажет влияния на процесс проверки письменных работ».

Глава ГЭЦ обратилась также и к абитуриентам. «Процесс будет проходить абсолютно прозрачно. Результаты оценивания письменных работ будут размещаться в интернет-странице вместе с результатами экзаменов, и все абитуриенты смогут ознакомиться со своей работой. В ближайшие десять дней будет дана широкая информация в связи с изменениями», - отметила председатель Совета директоров ГЭЦ.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)