Россия и Казахстан отменили погранконтроль транзитных поездов

2017-09-22 15:26 | www.trend.az | 4

В пятницу, 22 сентября, в МИД РФ Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в РФ Имангали Тасмагамбетов и Статс-секретарь – Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин подписали документ об обмене грамотами о ратификации Протокола, упрощающего процедуру транзита пассажиров через казахстанско-российскую границу, передает пресс-служба посольства Казахстана в России.

Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами двух стран об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта был подписан в Астане 4 октября 2016 года и впоследствии ратифицирован парламентами и главами двух стран.

Ожидается, что уже с 26 сентября будут запущены пассажирские поезда "Тулпар-Тальго" по маршруту Астана – Уральск и Алматы – Уральск транзитом через российскую станцию Соль-Илецк. Периодичность курсирования будет составлять через день.

Как подчеркнул Посол Казахстана Имангали Тасмагамбетов, нововведение позволит стимулировать развитие деловых и туристических связей, облегчит контакты между жителями приграничных областей Казахстана и России.