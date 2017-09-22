В Баку проводится рейд против нарушающих правила пешеходов

2017-09-22 16:54 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в связи с этим сотрудники Управления дорожной полиции Главного государственного управления полиции города Баку организовали очередной рейд на проспекте Гусейна Джавида и улице А. М. Шарифзаде в Ясамальском районе с целью выявления лиц, не использующих подземные и наземные переходы и переходящих дорогу в неположенном месяце.

Во время рейда были задержаны пешеходы, которые, не воспользовавшись переходами, создали серьезную угрозу для своей жизни и для жизни других участников движения. С ними была проведена просветительская беседа. Они были проинформированы о безопасности дорожного движения.

Лица, которые несмотря на предупреждения сотрудников полиции воспользовались непредусмотренной для пешеходов частью дороги, были задержаны, в их отношении был составлен административный протокол и применен штраф.

Отметим, с целью укрепления дисциплины среди пешеходов, обеспечения безопасности движения, в частности охраны жизни и здоровья пешеходов, подобные мероприятия будут продолжаться и впредь.