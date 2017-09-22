Трамп пообещал лидеру КНДР «невиданное испытание»

2017-09-22 15:30 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп озвучил новую угрозу в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына. На этот раз Трамп пообещал ему "невиданное испытание".

Как передает Oxu.Az, об этом глава государства написал в своём «твиттере».

«Ким Чен Ын из Северной Кореи, который, очевидно, является безумцем, не имеющим ничего против того, чтобы его народ голодал и погибал, подвергнется невиданному ранее испытанию», — написал американский лидер в своём микроблоге.

Ранее Трамп заявил о планах ввести новые санкции в отношении КНДР.

Н.О.