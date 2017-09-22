Названы профессии азербайджанских певцов

2017-09-22 15:36 | www.oxu.az | 3

Из звезд азербайджанской эстрады мало кто является музыкантом по профессии. Oxu.Az со ссылкой на baku.ws представляет настоящие профессии азербайджанских певцов.

Народная артистка Флора Керимова в 1971 году окончила Азербайджанский государственный медицинский университет.

Народный артист Фаиг Агаев в 1993 году с отличием окончил актерский факультет музыкального театра Азербайджанского государственного университета культуры и искусства.

Народная артистка Зульфия Ханбабаева в 1985 году поступила на режиссерский факультет Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Заслуженная артистка Роя Айхан в 2004 году поступила на юридический факультет Бакинского государственного университета.

Заслуженный артист Балоглан Ашрафов в 1978 году окончил филологический факультет Азербайджанского государственного университета, 5 лет проработал сельским учителем.

Заслуженный артист Адалет Шюкюров в 1980 году окончил факультет режиссера массовых мероприятий Института культуры в Санкт-Петербурге.

Певица Айсель Теймурзаде в 2005 году окончила Техасскую высшую школу в США.

Певец Агададаш Агаев в 1977 году окончил Азербайджанский государственный педагогический университет. С 1977 по 1983 год работал учителем в селе Гасыллы Джалилабадского района.

Певец Аббас Багиров в 2002 году окончил финансово-экономический колледж в Тертерском районе.

Певица и актриса Эльнара Халилова в 1997 году с красным дипломом окончила филологический факультет Азербайджанского государственного университета языков.

А.С.

