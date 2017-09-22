Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Балаханского промышленного парка (версия 2) (ФОТО)

2017-09-22 15:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии Балаханского промышленного парка.

Глава государства ознакомился с работами, проводимыми на Балаханском полигоне по утилизации твердых бытовых отходов.

Министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

На первоначальном этапе в Балаханском промышленном парке будет создано около 400 постоянных рабочих мест.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие Балаханского промышленного парка.

Глава государства ознакомился с промышленными предприятиями, созданными в Балаханском промышленном парке.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью другого резидента Балаханского промышленного парка – ООО “Ekokat”. Предприятие будет перерабатывать использованные моторные масла.

Еще одним резидентом Балаханского промышленного парка является полиграфическое предприятие “Çapar” предпринимателя Этибара Эминова. Президент подробно ознакомился с предприятием.

Глава государства ознакомился с деятельностью еще одного резидента Балаханского промышленного парка – ООО “METAK”. Здесь будет создано более 140 постоянных рабочих мест.

В заключение было сделано фото на память.

Затем Президент Ильхам Алиев ознакомился с Балаханским полигоном по утилизации твердых бытовых отходов.