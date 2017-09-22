ВТБ (Азербайджан) предлагает кредит для держателей зарплатных карт

2017-09-22 15:40 | www.oxu.az | 4

ВТБ (Азербайджан) предлагает владельцам зарплатных карт банка кредит в размере от 300 до 5000 манатов. При этом поручитель требуется только при суммах cвыше 3500 манатов.

Максимальная сумма выдаваемого кредита не может превышать четырехкратный размер заработной платы заемщика. Процентная ставка по данному кредиту составляет 28% годовых. Срок – от 6 до 24 месяцев.

Для получения кредита достаточно предоставить удостоверение личности – банк не требует у заемщика дополнительных документов.

Зарплатный проект банка ВТБ (Азербайджан) - это наиболее удобный и быстрый способ перечисления заработной платы, а также других постоянных и разовых доходов сотрудников компаний на их счета. Клиенты, получающие зарплату по картам ВТБ (Азербайджан), смогут по выгодным тарифам пользоваться льготной банкоматной сетью, куда входят местный Accessbank, Pasha Bank, а также банки группы ВТБ: ВТБ (Грузия), ВТБ (Украина), ВТБ (Казахстан), ВТБ (Беларусь), а также ВТБ24 и Почта банк в России.

Дополнительную информацию можно получить, обратившись в офисы банка или по короткому номеру 986 в Call Center.

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ООО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.