Президент Ильхам Алиев своим выступлением в ООН разоблачил ложь Саргсяна - депутат

2017-09-22 15:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим выступлением на 72-й сессии Генассамблеи ООН разоблачил ложь Саргсяна, сказал Trend в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыгов.

По его словам, Президент Ильхам Алиев этим выступлением доказал, что правительство Армении зашло в тупик.

«Президент Ильхам Алиев доказал это, приведя конкретные факты. Президент рассказал о проделанной Азербайджаном работе, проведенных Азербайджаном и известных во всем мире мероприятиях», - сказал Садыгов.

Как сказал депутат, это выступление Президента Ильхама Алиева нужно расценивать как нанесенный Саргсяну тяжелый дипломатический удар, его разоблачение перед международными организациями.

«Я считаю, что и самому Саргсяну, и его режиму пришел конец. После начатого великого возвращения азербайджанская армия в скором времени вернет наши земли, которые Саргсян не хочет возвращать. Потому что в своем выступлении в ООН Президент Азербайджана еще раз заявил, что если апрельские события повторятся, ответ на них будет еще более жестким и Армения понесет еще более суровое наказание», - сказал депутат.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор:)