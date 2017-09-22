В Гонконге более 20 человек пострадали в аварии с участием автобуса

2017-09-22 15:53 | www.trend.az | 3

Более 20 человек пострадали в пятницу в результате аварии с автобусом в Гонконге, передает РИА Новости со ссылкой на издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в пятницу вечером около 18.30 по местному времени (13.30 мск), когда рейсовый городской автобус по неизвестной пока причине наехал на тротуар.

Отмечается, что три человека оказались блокированными под автобусом.

Информации о жертвах пока не поступало, однако издание отмечает, что вероятность того, что в результате аварии есть погибшие, не исключается.