Омар Момани посвятил карикатуру Баку и финалу Лиги Европы

2017-09-22 15:54 | www.oxu.az | 5

Известный иорданский художник и аниматор Омар Момани посвятил карикатуру Баку, где состоится финал Лиги Европы сезона 2018/19.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin, на рисунке изображены кубок Лиги Европы, Бакинский Олимпийский стадион, азербайджанские парень и девушка в национальных одеждах, а также Девичья башня и Flame towers. Автор подписал свое произведение так: «Азербайджанский народ приветствует финал Лиги Европы».

Это далеко не первая работа Момани, посвященная Азербайджану. В числе прочих была у него карикатура о том, как чешская бригада арбитров засудила «Карабах» в матче с итальянским «Интером» в декабре 2014 года. Также иорданец рисовал о матче между сборными Азербайджана и Германии, который состоялся в марте этого года.

Э.А.

