Китай выступает против новых санкций США в отношении КНДР

2017-09-22 16:00 | www.oxu.az | 5

Официальный представитель МИД Китая Лу Кан во время пресс-конференции заявил, что Пекин выступает против санкций США в отношении КНДР, вводимых без одобрения СБ ООН.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Китая.

«Если вы говорите о новом пакете санкций, подписанных вчера президентом Трампом, то позиция Китая по этому вопросу известна: мы выступаем против односторонних санкций вне рамок Совета Безопасности ООН. Эта позиция чёткая и последовательная», — заявил представитель китайского ведомства.

В четверг, 21 сентября, Трамп анонсировал указ о расширении санкций в отношении компаний, которые ведут бизнес с КНДР.

Н.О.