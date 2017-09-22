SOCAR ввела в эксплуатацию новую скважину на Каспии

2017-09-22 15:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR будет дополнительно добывать 69,35 миллиона кубометров газа и более 1,8 тысячи тонн конденсата ежегодно за счет ввода в эксплуатацию после капитального ремонта скважины на морском месторождении "Гюнешли", говорится в сообщении госкомпании, распространенном в пятницу.

Газ с дебитом 190 тысяч кубометров в сутки и конденсат с дебитом пять тонн в сутки извлекаются в интервале 2291-2234 метра, говорится в сообщении.

Месторождение "Гюнешли" играет важную роль в нефтегазовой промышленности Азербайджана. Мелководная часть месторождения разрабатывается SOCAR самостоятельно, а глубоководная - в составе блока "Азери-Чираг-Гюнешли" (совместно с иностранными партнерами).

В январе-июле 2017 года SOCAR за счет собственных средств добыла на офшорных и оншорных месторождениях страны 3,46 миллиарда кубометров газа против 3,69 миллиарда кубометров, добытых за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году SOCAR за счет собственных средств добыла на офшорных и оншорных месторождениях страны 6,27 миллиарда кубометров газа против 6,87 миллиарда кубометров, добытых в позапрошлом году. Суммарный объем добытого газа с контрактных и разрабатываемых самостоятельно месторождений в 2016 году составил 29,37 миллиарда кубометров против 29,05 миллиарда кубометров, добытых в 2015 году.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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