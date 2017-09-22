Кыргызстан празднует 28-ю годовщину государственного языка

2017-09-22 16:11 | www.trend.az | 4

Кыргызстан празднует 28-ю годовщину государственного языка, передает КНИА «Кабар». На официальном мероприятии, проходящем в Бишкеке, заведующая отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента Мира Карыбаева поздравила кыргызстанцев от имени главы государства Алмазбека Атамбаева.

«Уважаемые кыргызстанцы, всех вас искренне поздравляю с этим днем. Как вы знаете, на 2014-2020 годы правительством поставлена задача развить кыргызский язык. Надеюсь, вместе с вами мы сможем поднять наш родной язык»,- передала слова президента Карыбаева.

Национальная программа развития государственного языка и совершенствования языковой политики реализуется указом президента на 2014-2020 годы.

Отметим, что день государственного языка в Кыргызстане отмечается с 1989 года 23 сентября.