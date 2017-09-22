Ильхам Алиев в Балаханы – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-09-22 16:06 | www.oxu.az | 4

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с резидентами Балаханского промышленного парка.

Как передает Oxu.Az, одним из предприятий на территории парка является ООО Az.Ekol. для переработки ПЭТ-бутылок. Годовая производственная мощность предприятия составляет 1500 тонн. На производственном участке будет открыто более 30 постоянных рабочих мест. Высококачественный пластик, получаемый при переработке бутылок, планируется экспортировать.

Президент Ильхам Алиев также ознакомился с деятельностью другого резидента Балаханского промышленного парка – ООО «Экокат». Предприятие будет заниматься переработкой использованного моторного масла. Годовая производственная мощность предприятия, в который было вложено 1 млн манатов, составляет 3000 тонн. Резидент получил льготный кредит в размере 200 тыс. манатов от Национального фонда поддержки предпринимательства при министерстве сельского хозяйства. За счет льготного кредита было закуплено оборудование в Турции и Китае.

Еще одним резидентом Балаханского промышленного парка является полиграфическое предприятие индивидуального предпринимателя Этибара Эминова «Чапар». Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия. Главе государства доложили, что годовая производственная мощность предприятия составляет 348 тонн. Предприятие уже начало принимать заказы.

Затем президент ознакомился с еще одним предприятием на территории парка – ООО «METAK». Предприятие будет заниматься повторной переработкой выброшенных пластиковых изделий.

11:33

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Балаханского промышленного парка.

Как передает Oxu.Az, министр экономики Шахин Мустафаев дал главе государства информацию о парке.

Президент разрезал символическую ленту в честь открытия Балаханского промышленного парка.

Глава государства ознакомился с созданными здесь промышленными предприятиями.

Затем президент Азербайджана ознакомился с полигоном по утилизации твердых бытовых отходов.

Н.О.