Пространство Современного Искусства YARAT проведет "День открытых дверей" в YARAT Studios

2017-09-22 16:12 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - YARAT Studios 30 сентября на один день откроет свои двери для посетителей. Местные и международные художники студии приглашают всех присоединиться к этому мероприятию, чтобы продемонстрировать гостям свои произведения, предоставить им возможность участвовать на семинарах и поделиться своими знаниями.

Гости мероприятия получат возможность провести великолепный день искусства с большой семьёй художников и вдохновиться различными произведениями, включая дизайн, графику, фотографию, звуковой дизайн и архитектуру.

С целью поддержки молодых талантов, ищущих свой путь в мире профессионального искусства, вместе с обсуждениями о проекте ARTIM LAB, будут представлены дополнительные сведения, а также образцы произведений, успешно направляющие художников к участию в программах по искусству.



В "День открытых дверей" будет проведён семинар Ники Кваталадзе (Грузия) на тему "Архитектура в постсоветском пространстве", а также состоится мастер-класс по портфолио и художественным публикациям Майкла Хиршбихлера (Австрия), мастер-класс по звуковому дизайну Фархада Фарзалиева, встреча с художником Рашадом Алекперовым, мастер-класс по фотографии Агиля Тахирли, мастер-класс "Унесенные ветром" Этибара Исмаилова, "Обсуждение ARTIM Lab" Айдан Мирзоевой, мастер-класс по графике Шахназ Агаевой, мастер-класс по дизайну Шейлы Саламзаде.



Дата: суббота, 30 сентября

Время: 12:00 – 18:00

Адрес: YARAT STUDIOS, Баку, улица Академика Гасана Алиева, 1061

Вход свободный

Для более подробной информации: yarat.az; (012) 505 1414

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)