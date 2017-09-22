В Баку офицер полиции попал в больницу, спасая людей от пожара

2017-09-22 16:20 | www.oxu.az | 5
Министерство внутренних дел распространило информацию о пожаре в общежитии в Баку.
Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства, 22 сентября около 10 часов на третьем этаже одного из общежитий в Ясамальском районе произошел пожар. На место происшествия сразу прибыли сотрудники МЧС и полиции. Были приняты неотложные меры для спасения людей.
Одним из самых активных во время эвакуации жителей здания оказался командир взвода отдельного Полка полиции быстрого реагирования, старший сержант полиции Турал Алиев. В результате он отравился дымом и был доставлен в отделение токсикологии Городской клинической больницы №1. Состояние его нормальное, в настоящий момент лечение продолжается.