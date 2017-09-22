Армянский депутат: «В Армении борьба с проституцией стала необходимостью»

2017-09-22 17:40 | www.apa.az | 5

Принимающая участие в проходящей в Баку международной конференции «Привлечение парламентов стран Восточного партнерства в стимулирование гендерного равенства и здоровья женщин в рамках Целей устойчивого развития» депутат парламента Армении Мане Тандилян рассказала о ситуации в сфере гендерного равноправия в своей стране.

Как сообщает АПА, по ее словам, гендерное равенство отображено в законодательстве Армении, а в центральных административных структурах страны нет каких-либо проблем по данному вопросу.

В качестве примера Тандилян отметила, что 50 процентов занятых в сельском хозяйстве Армении составляют женщины.

Вместе с тем, армянский депутат констатировала, что в парламенте Армении женщин-депутатов меньше, чем в парламенте Грузии.

«Мало женщин и в местных административных органах, политических партиях. Нами выдвинуто условие об увеличении числа женщин в политических партиях. В то же время, придается значение и борьбе с проституцией, так как это превратилось в необходимость. Кроме того, мы предложили запретить на законодательном уровне селективные аборты. К сожалению, в Армении пока нет закона о бытовом насилии, однако мы планируем в ближайшее время вынести данный вопрос на обсуждение», - сказала Тандилян.