Австрийским мусульманкам паранджу оплатит французский миллиардер

2017-09-22 16:38 | www.oxu.az | 5

Власти Австрии начали распространять среди населения брошюру о том, что с начала октября по всей территории страны вступит в силу запрет на ношение паранджи. Нарушительницам грозят штрафами и задержаниями.

Как передает Oxu.Az, не помогли ни демонстрации верующих в Вене, хотя они были достаточно частыми и массовыми, ни участие лидеров мусульман во многочисленных ток-шоу на телевидении. Итог один: запрет на ношение паранджи в общественных местах, который парламент принял еще в начале этого года, никто отменять не стал. И уже совсем скоро — 1 октября — вступит в силу. Австрийская полиция заранее начала просветительскую работу.

Верующим раздаются брошюры на четырех языках, где подробно разъясняется: меньше чем через две недели полностью закрывать лицо будет нельзя. Нарушительницам будет выписан штраф в размере 150 евро, и они будут обязаны снять повязку с головы. В случае отказа — задержание.

Дополнительные материалы печатает пресса, уточняя, что более открытые версии мусульманского дресс-кода вроде хиджаба по-прежнему считаются допустимыми.

Эффект от запрета просчитать сложно, равно как трудно понять, какие цели преследовали власти, когда его вводили. Мусульманская община Австрии достаточно велика, это 700 тысяч человек или 8 процентов всего населения. Причем в большинстве своем это либо выходцы из Турции, либо принявшие ислам австрийцы, у которых женщины, как правило, и так паранджу не носят — это, кстати, было заметно на митингах против запрета: среди участниц практически нет женщин с полностью закрытым лицом. Вместе с тем за сторонниц паранджи они обиделись достаточно искренне, так что вполне могут начать ее носить — просто из принципа.

Тем более, что штрафов они могут не опасаться. Как стало известно австрийскому телевидению, их пообещал взять на себя Рашид Никказ, французский миллиардер алжирского происхождения. Последние несколько лет он выплачивает аналогичные пени за французских мусульманок, и вот выразил готовность пойти на дополнительные траты.

Глава МИД Австрии Себастьян Курц уже дал понять, что государство обязательно накажет тех, кто поощряет нарушителей, но не объяснил, как именно — Никказ все же гражданин совсем другой страны. К тому же законов, которые бы запрещали платить штрафы за незнакомых людей, австрийское право не знает.

Н.О.