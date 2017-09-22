Азербайджан сократил антитеррористический список

2017-09-22 16:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Служба финансового мониторинга при Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана удалила из списка лиц, на которых распространяются международные санкции за поддержку терроризма, уроженца Малайзии Абдула Хир Зульфикли.

Согласно сообщению службы, была подтверждена смерть Зульфикли на Филиппинах в 2015 году.

Это уже 24-е изменение, внесенное в список в 2017 году. Ранее из списка был исключен ряд лиц, находящихся под режимом международных санкций за поддержку терроризма, и добавлен ряд других физических лиц.

Обновление осуществляется на основании решений СБ ООН и информации, поступающей от региональных организаций.

В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана, международный список утверждается и обновляется Службой финансового мониторинга на основании данных, представленных министерством иностранных дел страны.

Служба также предоставляет утвержденный список субъектам мониторинга и надзорным органам, которые при выявлении имущества или денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, указанным в списке, должны без выполнения каких-либо операций с имуществом или денежными средствами сообщить об этом в Службу финмониторинга.

Служба финансового мониторинга была создана 23 февраля 2009 года.

Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.

(Автор: Анвар Мамедов)