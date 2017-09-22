Венесуэла хочет обсудить в ОПЕК+ реакцию на экономические атаки ряда стран

2017-09-22 16:19 | www.trend.az | 4

Венесуэла считает нужным обсуждать в рамках встреч участников соглашения ОПЕК и ряда государств о сокращении добычи нефти реакцию на экономические атаки США и других стран, заявил министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино, передает РИА Новости.

"На многие из наших нефтедобывающих стран нападали, другие страны, американцы. Они пытаются повлиять на движение потоков нефти на мировом рынке. Так что мы, как нефтепроизводители, должны отреагировать на эти атаки, которым подвергаемся", — сказал он журналистам перед заседанием министерского комитета по мониторингу венской сделки в пятницу.

"Эта встреча очень-очень важна для совместной работы по разным вопросам с другими странами: знаете, например, производители легкой нефти, которых сейчас заменили производители трудноизвлекаемой нефти, или использование экономической блокады, попытки создать условия, которые сдерживают наши финансы и нашу экономику. Они пытаются повлиять на нашу экономику. Так что эти встречи гораздо больше, чем просто способ выработать совместные действия по производству нефти. Это также способ совместно обсудить другие вопросы", — заявил дель Пино.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.