В Мингячевире рядом с рынком обнаружен неразорвавшийся снаряд

2017-09-22 18:03 | www.apa.az | 4

Сегодня в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) из центра Управления при кризисных ситуациях МЧС и системы Центра-службы «102» МВД поступило сообщение об обнаружении неразорвавшегося артиллерийского снаряда неподалеку от рынка Даш в городе Мингячевир.

Как сообщили АПА в ANAMA, на место происшествия была привлечена специальная мобильная оперативная группа агентства.

Специалисты агентства провели осмотр территории, в результате неотложных оперативных мер был транспортирован в утилизационный центр агентства для обезвреживания 76-миллиметровый артиллерийский снаряд (OF-343).