Названо число примкнувших к ИГ азербайджанцев

2017-09-22 17:00 | www.oxu.az | 4

Порядка 900 граждан Азербайджана примкнули к незаконным вооруженным формированиям и террористическим организациям в Сирии и Ираке.

Как передает Oxu.Az об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщил источник в Службе госбезопасности (СГБ).

«По нашим данным с начала боевых действий на Ближнем Востоке (в Сирии и Ираке – ИФ) к незаконным вооруженным формированиям и террористическим организациями примкнуло приблизительно 900 граждан Азербайджана. Также у нас есть сведения о том, что большинство из них были убиты в ходе проведенных контртеррористических операций», - заявил собеседник агентства.

Ранее, заместитель начальника СГБ Азербайджана генерал-майор Ильгар Мусаев заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что 82 человека, примкнувших к террористическим организациям, были привлечены к ответственности после возвращения в Азербайджан. Еще 151 человек за участие в боевых действиях в составе террористических организаций были лишены азербайджанского гражданства согласно закону «О гражданстве».

Э.А.

