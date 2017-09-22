США и РФ должны работать вместе и находить сферы общих интересов – Тиллерсон

2017-09-22 16:20 | www.trend.az | 4

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул необходимость сотрудничества с Россией и положительно оценил некоторые результаты совместной работы США и РФ. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу ABC, передает ТАСС.

"Разумеется, отношения сегодня очень осложненные. Но две самые мощные ядерные державы мира должны найти способ работать вместе и находить сферы общих интересов", - считает Тиллерсон.

Госсекретарь отметил работу над обеспечением перемирия в Сирии и переговоры по отправке миротворческой миссии на Украину как примеры положительного и результативного взаимодействия двух стран.

Тем не менее он добавил, что перед США и Россией стоят "очень серьезные проблемы, которые еще предстоит разрешить".