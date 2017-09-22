Макрон подписал постановления по трудовой реформе во Франции

2017-09-22 16:27 | www.trend.az | 5

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу подписал постановления по трудовой реформе, несмотря на прокатившуюся по стране волну акций протеста, передает РИА Новости.

"Я только что подписал пять постановлений по реформе трудового законодательства. Они являются частью моих предвыборных обещаний и представляют собой небывалой глубины реформу рынка труда, необходимую нашей стране и нашему обществу", — сказал Макрон, подписание в прямом эфире транслировали французские телеканалы.

По его словам, реформа предусматривают, в частности, прагматичные меры для малых и средних предприятий. Президент также утверждает, что изменения наделяют трудящихся и профсоюзные организации новыми правами.

Положения реформы, подготовленной правительством Эдуара Филиппа, направлены на развитие социального диалога в компаниях и отраслях, формирование гарантий для работников, поиск новых решений для малых и средних предприятий, а также на усиление экономической привлекательности страны.

Изменения коснутся как срочных, так и бессрочных контрактов о приеме на работу, процедуры увольнения, а также других отношений субъектов трудового права. Власти надеются, что реализация реформы приведет к сокращению безработицы во Франции, тогда как по мнению профсоюзов реформа принесет пользу лишь работодателям, а трудящиеся окажутся в более сложной ситуации.