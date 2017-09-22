Владелец AAAF Park арестован? – ОБНОВЛЕНО

2017-09-22 17:07 | www.oxu.az | 3

В ООО AAAF Holdinq прокомментировали новость об аресте владельца компании.

Как передает Oxu.Az, в компании заявили, что данная информация носит клеветнический характер:

"Новость об аресте учредителя ООО AAAF Holdinq - ложь. Сейчас Тофиг Гейдаров находится на первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юниоров 15 и 17 лет в косовской Приштине в качестве вице-президента Федерации тяжелой атлетики Азербайджана и главного тренера сборной.

Что касается проводимой проверки, то это текущая инвентаризация. Цель – осмотр имущества, являющегося ипотечным грузом сотрудников Исполнительной власти Абшеронского района. Исполнительные чиновники ознакомились с фактическим состоянием имущества.

За короткий срок инвентаризация была завершена, исполнительные органы покинули наш комплекс. В настоящее время все объекты в парке AAAF продолжают работу в штатном режиме.

Распространение непроверенной информации, не имеющей под собой никаких оснований, вызвало беспокойство живущих и работающих здесь людей и вообще каждого, кто имеет отношение к AAAF Park. Верим, что в будущем наши СМИ будут более внимательными в этом вопросе, будут демонстрировать не предвзятость, а профессионализм.

Жилой комплекс AAAF Park проводил свою деятельность в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и так будет продолжаться в будущем".

14:53

Появилась новость об аресте владельца жилого комплекса AAAF Park, известного бизнесмена Тофига Гейдарова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ölkə.az, сотрудники прокуратуры предупредили владельцев всех объектов на территории AAAF Park покинуть территорию в течение 10 дней. Прокуратура наложила арест на все объекты на территории комплекса. В настоящее время в AAAF Park ведутся обыски, после завершения следствия владельцы объектов смогут вернуться на территорию.

Официального заявления пока не сделано, но владельцы освобождаемых объектов подтвердили Ölkə.Az данную новость.

Глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов опроверг новость о проверках в AAAF Park. Он также заявил, что ему неизвестно об аресте Тофига Гейдарова.

По другой информации, на территорию AAAF Park прибыли сотрудники не прокуратуры, а Минналогов.