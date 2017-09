Müstəqillik tərəfdarı olan tələbələr Barselona Universitetini zəbt ediblər (VİDEO)

2017-09-22 | www.trend.az

Bakı. Trend:

İspaniyanın Kataloniya muxtar vilayətində müstəqillik tərəfdarı olan minlərlə tələbə Barselona Universitetinin qarşısına toplaşıb.

Trend-in məlumatına görə, tələbələr səsvermə haqlarının olduğunu bildirərək universiteti zəbt etdiklərini bəyan ediblər.

Qeyd edək ki, Kataloniyanın müstəqilliyi haqqında referendumun oktyabrın 1-də keçirilməsi planlaşdırılır. Referendumu tanımayan İspaniya hökuməti isə bölgəyə əlavə təhlükəsizlik qüvvələri göndərir.