В Париже предотвращена провокация армян (ФОТО)

2017-09-22 16:35 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - В Париже в пятницу стартовал Международный гастрономический фестиваль, на котором представлен также и Азербайджан.

Как сообщили Trend в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой, в мероприятии, которое организовано в палаточном городке на берегу Сены и продлится три дня, принимают участие 40 стран.

Представляющая азербайджанцев на фестивале генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана во Франции и руководитель Азербайджанского дома в Париже Мирвари Фаталиева сообщила, что в ходе подготовки к мероприятию армяне в очередной раз прибегли к провокации. Так, на сооруженной в городке палатке Армении наряду с флагом Армении был вывешен и флаг незаконного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях. Однако после вмешательства руководителя азербайджанской диаспоры провокация была пресечена и флаг был убран.

Отметим, что на Международном гастрономическом фестивале жители Парижа, а также прибывшие из различных уголков мира туристы смогут ознакомиться в палатке Азербайджана с образцами богатого культурного наследия страны. На мероприятии будут представлены горячие блюда азербайджанской кухни, сладости, напитки, будут организованы их дегустация и продажа. Наряду с этим будут представлены ручные работы, образцы национального искусства, одежды и украшений, отражающих историю и культуру Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)