Президент утвердил подписанный между таможенными службами Азербайджана и Кыргызстана протокол

2017-09-22 18:23 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении протокола о сотрудничестве в сфере подготовки профессиональных кадров и повышения квалификации между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Государственной таможенной службой при правительстве Кыргызской Республикой.

Как сообщает АПА, после вступления в силу протокола Государственному таможенному комитету Азербайджана поручено реализовать его положения, МИД Азербайджана – направить извещение правительству Кыргызской Республики о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу данного протокола.

Отметим, протокол о сотрудничестве в сфере подготовки профессиональных кадров и повышения квалификации между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Государственной таможенной службой при правительстве Кыргызской Республикой был подписан в Баку 14 июня 2017 года.