Президент: Азербайджан – страна с нарастающей экономической мощью

2017-09-22 17:17 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил поздравительное письмо участникам международной научно-практической конференции на тему «Стратегическая дорожная карта азербайджанской экономики: проблемы отчетности и прозрачности».

Как передает Oxu.Az, в тексте поздравления говорится:

«Уважаемые участники конференции!

Сердечно приветствую вас по случаю начала международной научно-практической конференции на тему «Стратегическая дорожная карта азербайджанской экономики: проблемы отчетности и прозрачности».

Сегодня Азербайджан – стабильная с общественно-политической точки зрения страна с нарастающей экономической мощью, реализующая крупномасштабные проекты. Несмотря на сложности на глобальном и региональном уровне, падение цен на нефть на мировых рынках, в результате осуществленных коренных реформ было сохранено динамичное развитие экономики Азербайджана.

Для сохранения темпов развития большое значение имеет усиление одного из самых важных инструментов государственной системы управления – отчетности и прозрачности. Не случайно в документе «Стратегических дорожных карт национальной экономики и основных секторов экономики» этой сфере уделено особое внимание, и определены многочисленные мероприятия.

Желаю работе конференции успехов».

Н.О.