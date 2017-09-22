Под Москвой едва не разбился крупнейший в мире самолет

2017-09-22 17:24 | www.oxu.az | 5

Недалеко от Домодедово чуть не разбился крупнейший в мире авиалайнер Airbus A380, принадлежащий авиакомпании Emirates.

Как передает Oxu.Az, инцидент произошел еще 10 сентября, но известно об этом стало только сейчас.

Рейс ЕК-131 из Дубая потерял уровень высоты при посадке на взлетную полосу. Самолет подлетел к земле на высоту в 120 метров, при нормальном уровне полета в такой ситуации в 600 метров. После этого воздушное судно набрало высоту и ушло на второй круг. Приземлиться лайнер смог только с третьей попытки. На борту находилось 426 пассажиров, большая часть из них — граждане России.

Н.О.