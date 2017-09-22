Уровень исполнения сделки ОПЕК+ за восемь месяцев составил 99%

2017-09-22 16:40 | www.trend.az | 3

Уровень исполнения сделки ОПЕК+ за восемь месяцев 2017 года составил 99%. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС. Он также заявил, что мониторинговый комитет при ОПЕК+ призвал страны, не до конца выполняющие условия сделки, довести их исполнение до 100%.

По словам министра, ОПЕК+ отмечает снижение волатильности на рынке нефти, цены на нефть на 30% выше, чем в первом полугодии. Новак также заявил, что пока рано говорить о включении Ливии и Нигерии в соглашение ОПЕК+, но всегда есть возможность принять это решение.