Найдена звезда — пожиратель собственных планет

2017-09-22 17:32 | www.oxu.az | 3

Астрономы из США обнаружили на поверхности звезды HD 240430 необычайно большое количество тяжёлых элементов при том, что вторая звезда в той же системе таких элементов с своём спектре не имела. Исследователи полагают, что причина этого различия в том, что первое светило совсем недавно поглотило свои планеты и тяжёлые элементы из их состава ещё не успели "утонуть" в веществе звезды.

Как передает Oxu.Az, с текстом соответствующей работы можно ознакомиться на сервере препринтов Корнелльского университета.

Двойная система из двух солнцеподобных звёзд — HD 240430 и HD 240429 — находится в 325 световых годах от Земли, причём одно светило отделено от другого примерно двумя световыми годами. Первая из них имеет поверхность, обогащённую элементами тяжелее водорода и гелия, в особенности литием. Вторая звезда, напротив, показывает поверхность, бедную литием. При этом возраст и другие параметры обоих светил очень похожи, что, как подчёркивают астрономы, указывает, что они родились в одном звёздном скоплении, то есть в теории должны иметь и одинаковый спектр, и одинаковый состав поверхности.

Исследователи попробовали рассчитать, какие факторы могли привести к таким различиям в составе поверхности двух звёзд. Оказалось, что, если на поверхность HD 240430 упали бы землеподобные планеты массой в 15 земных, состав её поверхности полностью соответствовал бы наблюдаемому. По всей видимости, это событие случилось недавно, поскольку иначе литий, который тяжелее водорода и гелия, из которого состоят звёзды, уже погрузился бы вглубь светила.

Отдельным вопросом является то, почему одна из звёзд внезапно поглотила такое заметное количество планетарной массы. Исследователи считают, что причиной этому послужила сама природа двойной системы. Звёзды, разделённые таким большим расстоянием, могут вызывать нестабильности в орбитах планет друг друга. Сходя со своих орбит, планеты должны были либо выбрасываться из системы, либо падать на местное солнце. В случае с HD 240430 случилось последнее, за что астрономы и назвали её Хронос — именем древнегреческого бога, пожиравшего своих детей.

Н.О.