В России азербайджанца оштрафовали из-за взятки чиновнику

2017-09-22 17:40 | www.oxu.az | 4

Более 2,5 млн рублей штрафа заплатит уроженец Азербайджана за взятку в Московском районе Нижнего Новгорода.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Ранее не судимый 40-летний обвиняемый с января по октябрь 2015 года перечислил на банковскую карту заместителя главы администрации района более 500 000 рублей за торговлю на незаконно размещенных нестационарных торговых объектах.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно и испытательным сроком 2 года и штрафу в доход государства в размере 2 610 000 рублей.

Н.О.