Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации доходностью в 15%

2017-09-22 16:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 26 сентября состоится аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму пять миллионов манатов, сообщает в пятницу БФБ.

На аукцион будут выставлены 50 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения 728 дня (два года). Процентная доходность по облигациям составляет 15 процентов в год, выплаты будут осуществляться раз в полгода.

Срок погашения облигаций – 24 сентября 2019 года.

Андеррайтером выпусков выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 22 сентября составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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