Азербайджанский ипотечный фонд размещает облигации на 25 млн манатов

2017-09-22 16:52 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 28 сентября пройдет аукцион по размещению части эмиссии именных процентных ипотечных облигаций Азербайджанского ипотечного фонда на 25 миллионов манатов, сообщает в пятницу биржа.
Номинальная стоимость каждой облигации - одна тысяча манатов. Облигации будут выставлены на продажу по стоимости в 1 001,67 манатов.
Годовая доходность по облигациям составляет три процента.
В августе была зарегистрирована эмиссия ипотечных облигаций на сумму 100 миллионов манатов.
Официальный курс на 22 сентября составляет 1,7008 AZN/USD.
(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @AzadHasanli