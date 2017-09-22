Азербайджанский ипотечный фонд размещает облигации на 25 млн манатов

2017-09-22 16:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 28 сентября пройдет аукцион по размещению части эмиссии именных процентных ипотечных облигаций Азербайджанского ипотечного фонда на 25 миллионов манатов, сообщает в пятницу биржа.

Номинальная стоимость каждой облигации - одна тысяча манатов. Облигации будут выставлены на продажу по стоимости в 1 001,67 манатов.

Годовая доходность по облигациям составляет три процента.

В августе была зарегистрирована эмиссия ипотечных облигаций на сумму 100 миллионов манатов.

Официальный курс на 22 сентября составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli