МИД Азербайджана внес имена американских конгрессменов в список нежелательных лиц

2017-09-22 18:44 | www.apa.az | 5

«Имена членов палаты представителей Конгресса США Девида Валадао, Франка Паллоне и Тулси Габбардина, которые незаконно посетив оккупированные армянскими вооруженными силами территории Азербайджана грубо нарушили территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а также положения законов «О выезде из страны, въезде в страну и паспортах» и «О государственной границе Азербайджанской Республики», включены в список нежелательных лиц МИД».



Об этом АПА заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, этим незаконным визитом члены Палаты представителей Конгресса США, нарушив нормы и принципы международного права и Хельсинкский заключительный акт, оправдывают и поддерживают оккупацию Арменией азербайджанских территорий, кровавую этническую чистку в отношении более чем миллиона мирных азербайджанцев на оккупированных территориях, агрессивный сепаратизм.



«К сожалению, такого рода незаконными и предвзятыми действиями они наносят урон авторитету Конгресса США в глазах азербайджанской и международной общественности. Этот акт, совершенный совместно с Арменией и армянским лобби, способствует сведению на нет усилий МГ ОБСЕ, в которую входят и Соединенные Штаты, направленных на обеспечение в регионе устойчивого мира и разрешение конфликта.

Своими действиями эти лица неоднократно доказывали, что находятся под влиянием армянского лобби США, в частности под финансовым влиянием такой расистской организации как Армянский национальный комитет Америки. Соответствующие этические комитеты Конгресса США должны расследовать, на каких финансовых условиях были совершены эти визиты.

Обращаясь и к другим членам палаты представителей Конгресса США, которые руководствуются верховенством национального и международного закона, и их избирателям, призываем дать правильную оценку и осудить действия Давида Валадао, Франка Паллоне и Тулси Габбарда», - подчеркнул Х. Гаджиев.