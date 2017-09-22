Минкультуры о сносе дома-музея Мирзы Алекпера Сабира

2017-09-22 17:53 | www.oxu.az | 5

"Разрушенный дом поэта Мирзы Алекпера Сабира не был оригиналом".

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил заведующий отделом информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма Вугар Шихмамедов.

Он отметил, что много лет назад из-за непригодности здания дом-музей поэта был снесен и построено нынешнее здание: «Сейчас по особому проекту заново строится оригинал дома».

Отметим, что снесен Дом-музей Мирзы Алекпера Сабира в Шемахе. В ближайшее время завершится строительство музея. Все предметы музея в настоящее время хранятся в Шемахинской центральной библиотеке под охраной полиции. После завершения строительства предметы будут возвращены на место.