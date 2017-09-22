В Баку проводятся рейды против пешеходов-нарушителей (ФОТО)

2017-09-22 16:56 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Баку проведены рейды против пешеходов, игнорирующих надземные и подземные переходы, говорится в сообщении пресс-службы МВД, распространенном в пятницу.

Рейды были организованы сотрудниками Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку на пр. Гусейна Джавида и ул. А.М.Шарифзаде в Ясамальском районе столицы против лиц, не пользующихся надземными и подземными переходами, переходящими дорогу в неположенных местах.

Пешеходы были остановлены, с ними были проведены просветительские беседы, предоставлена информация о безопасности дорожного движения.

Лица, переходящие дорогу в запрещенных местах, несмотря на предупреждения сотрудников полиции во время рейда, были задержаны, в их отношении были составлены административные протоколы.

Рейды продолжатся.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)