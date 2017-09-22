США пока выступают за дипломатический подход в ситуации с КНДР – Госдеп

2017-09-22 16:58 | www.trend.az | 5

США рассматривают несколько вариантов реакции на действия КНДР, в том числе и военный, но пока дипломатический в приоритете, заявила представитель госдепа Хизер Нойерт, передает РИА Новости.

"Госсекретарь заявил сегодня, что у нас есть несколько вариантов реакции, в том числе военный", — сказала Нойерт в эфире CNN, отвечая на вопрос, как будет реагировать Вашингтон на заявления северокорейской стороны о возможности испытания водородной бомбы над Тихим океаном.

При этом Нойерт подчеркнула, что пока "дипломатический вариант" реакции остается основным.

"Пока мы выбираем дипломатический подход", — сказала она.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.