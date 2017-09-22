МИД Азербайджана: «Налбандян пытается представить сопредседателей как «не обладающими серьезными переговорными возможностями», «туристами» или же только «организаторами мероприятий»

2017-09-22 18:53 | www.apa.az | 5

В рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН 22 сентября планируется встреча министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ, 23 сентября – с министром иностранных дел Армении при участии сопредседателей.

Глава МИД Армении, оставаясь приверженным своим традициям, заявил, что якобы на этих встречах будут обсуждаться такие вопросы протокольного характера как возможная встреча президентов и визит сопредседателей МГ ОБСЕ в регион.

Этим безосновательным заявлением Налбандян вновь сделал себя объектом посмешища. Он хочет представить сопредседателей как «не обладающими серьезными переговорными возможностями», «туристами» или же только «организаторами мероприятий».



Об этом АПА заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявления главы МИД Армении Эдварда Налбандяна.



Он отметил, что цель прибывших в США с напряженным рабочим графиком сопредседателей заключается не в протоколе или технических вопросах.

«Экс-сопредседатель МГ ОБСЕ от США Ричард Хогланд довел до сведения широкой общественности план и принципы разрешения конфликта. Сегодня мы становимся свидетелями того, что Армения, в лице своего министра иностранных дел Эдварда Налбандяна, тщетно пытается уклониться от этого. В отличие от Налбандяна, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров будет вести с сопредседателями серьезные и субстантивные переговоры на основании предложений, которые уже лежат на столе переговоров и известны каждому», - сказал Гаджиев.