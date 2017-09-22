У вас недостаточно средств?

2017-09-22 18:00 | www.oxu.az | 5

Заботясь о финансовых нуждах и ежемесячных расходах своих клиентов, Expressbank предлагает лицам, нуждающимся в дополнительных средствах, кредиты наличными до 10.000 AZN. Взяв кредит Asan сроком на 36 месяцев, клиенты получат возможность гибкого управления своим бюджетом, а также свести на минимум сумму ежемесячной оплаты кредита. К примеру, сегодня клиенты Expressbank могут взять наличный кредит на сумму в 1000 AZN и совершать ежемесячную оплату кредита в размере от 42 AZN. Самое главное - без залога и поручителя.

Всегда сохраняя тему удовлетворённости клиентов на повестке дня, Expressbank также создает возможность удобной оплаты кредитов. С помощью Личного кабинета на официальном веб сайте www.expressbank.az, платежных терминалов и мобильного приложения Expresspay клиенты могут в любое время суток совершать оплаты своих кредитов.

Сеть Expressbank насчитывает 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 распологаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Expressbank является обладателем около 80-и банкоматов, 6000 ПОС териминалов и 600 платежных терминалов ExpressPay для предоставления банковских услуг.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.

Э.А.

