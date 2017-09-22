Страны ОПЕК+ готовы обсудить продление соглашения в ноябре - министр нефти Венесуэлы

2017-09-22 17:00 | www.trend.az | 5

Страны, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти ОПЕК+, готовы при необходимости рассмотреть возможность продления договоренностей на встрече в ноябре, сообщил журналистам министр нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, передает ТАСС.

"В ноябре мы собираемся принять решения. Мы оцениваем все опции, в том числе пролонгацию, если потребуется", - сказал он.

Возможное обсуждение пролонгации сделки ОПЕК+ на встрече в ноябре подтвердил и министр нефти Кувейта Исам аль-Марзук.