Оказалось, машина в розыске…

2017-09-22 17:00 | www.trend.az | 4

Вопрос:

Здравствуйте, по собственной недальновидности не переоформил много лет назад приобретенный автомобиль, водил по доверенности. Сейчас стал оформлять – оказалось, машина в розыске с 2012 года, бывший владелец не вернул кому-то кредит (во всяком случае так мне сказали). Когда я к нему обратился и попросил решить вопрос, он заявил, что после продажи этого автомобиля, он после 2012 продал еще одну, но никакой проблемы не было. В итоге отказался как-то решать вопрос.

Можете посоветовать какое-то решение проблемы? Спасибо.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

К сожалению, юридически вы не являетесь собственником машины и решить этот вопрос сейчас очень сложно. Попробуйте обратиться в суд с тем, чтобы за вами признали право собственности на автомобиль. Продавец должен будет подтвердить, что фактически продал вам автомобиль.

Но даже в этом случае вероятность вынесения судом решения в вашу ползу достаточно низкая.

Информационное агентство Trend Life доводит до сведения своих читателей, что консультации высококлассных специалистов - юриста и психолога продолжаются. Смотрите рубрику "Консультации специалистов". Пишите нам по адресу life@trend.az