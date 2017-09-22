Оправдание года: русский язык поможет армянам создавать собственные дроны

2017-09-22 17:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Поймите правильно: ничего плохого в углубленном изучении русского языка на постсоветском пространстве нет. Напротив, именно русский язык является основой, цементирующей и скрепляющей общую историю постсоветских стран, является языком дружбы народов, которые прожили в одной стране семьдесят лет, и языком, который позволяет прикоснуться к одному из самым значимых пластов мирового культурного наследия – русской литературе.

В Азербайджане, к примеру, русский язык сохраняется властями страны много лет, здесь сохранены русские школы и вузы, открываются филиалы московских высших учебных заведений.

Однако тот факт, что Ереван прогнулся перед Кремлем после гневных заявлений о ненужности русского языка для армян, живущих в своей суверенной стране, вызывает жалость и недоумение. Особенно умиляет оправдание, прозвучавшее из уст министра образования и науки Армении Левона Мкртчяна.

Министр считает необходимым повышение уровня преподавания русского языка, чтобы… создавать собственные дроны???

«Наши дети прекрасно знают армяноязычную литературу, но поступают, к примеру, на факультет физики, и выясняется, что они не знают иностранных языков. Между тем, если мы хотим иметь собственные дроны, развивать науку, то должны повысить в стране уровень знания иностранных языков. Мы не трогаем блок арменоведения, просто хотим углубить процесс обучения иностранным языкам», - подчеркнул Мкртчян.

Согласитесь, учитывая, что комментировал министр новое распоряжение правительства касательно именно русского языка, заявление о дронах… мягко говоря, звучит странно. Тут было бы уместнее углубленно изучать иврит...

Комментарии министра последовали после того, как недавно правительство Армении ввело в обращение Концепцию преподавания русского языка в общеобразовательных школах страны, предполагающую изменение содержания учебников, увеличение числа школ с его углубленным изучением, увеличение часов.

И это после того, как вопрос русского языка в Армении недавно вызвал столько дискуссий.

Недавнее предложение Москвы о том, чтобы Армения сделала русский язык своим вторым официальным языком, вызвало в стране прямо-таки антироссийскую бурю эмоций и волну неприкрытой ненависти к самому русскому языку.

За период так называемой «независимости» Армения сделала все, чтобы выдавить русский язык из жизни страны, что очень болезненно воспринимается Москвой, делающей все, чтобы русский язык сохранялся как можно дольше на территории «привилегированных» интересов России.

Однако, судя по последним событиям и вялым оправданиям армянских властей, Москва все равно додавила вопрос изучения русского языка в армянских учебных заведениях. Оно и понятно: понимать хозяина - необходимый навык раба, иначе как выполнять команды?

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)