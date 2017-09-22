Ливия и Нигерия готовы заморозить рост или даже снизить добычу нефти

2017-09-22 17:31 | www.trend.az | 5

Ливия и Нигерия готовы заморозить рост или даже снизить на 2-3% добычу нефти при выходе на определенные уровни, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24", передает РИА Новости.

"Сейчас там (в Ливии и Нигерии – ред.) ситуация продолжает быть волатильной, но тем не менее наши коллеги заявили сегодня, здесь, в рамках мониторингового комитета, что они готовы при достижении определенных уровней сохранить добычу на достигнутом уровне. То есть не наращивать, а заморозить, и, может быть, даже и присоединиться к тому, чтобы сократить на 2-3% добычу", — сказал Новак.

Министерская встреча по мониторингу соглашения ОПЕК+ проходит в пятницу в Вене.

По его словам, для Ливии такой уровень добычи оценивается в 1,8 миллиона баррелей в сутки. "Сегодня у них добыча колеблется в пределах этого показателя, пока они не вышли на постоянные объемы", — добавил глава Минэнерго.

Он напомнил, что для Ливии и Нигерии не было в рамках соглашения ОПЕК+ установлено определенного потолка добычи. "Потому что в этих странах в условиях кризиса была снижена добыча. Поэтому им была дана возможность увеличивать объемы добычи нефти", — сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.