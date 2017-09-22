Президент Ильхам Алиев: В результате коренных реформ было сохранено динамичное развитие экономики Азербайджана

2017-09-22 17:50 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу направил обращение участникам научно-практической конференции на тему «Стратегическая дорожная карта экономики Азербайджана: проблемы прозрачности и отчетности».

«Уважаемые участники конференции! Сердечно приветствую вас и поздравляю с началом работы международной научно-практической конференции «Стратегическая дорожная карта экономики Азербайджана: проблемы прозрачности и отчетности».

Сегодня Азербайджан - это стабильная с общественно-политической точки зрения страна, экономическая мощь которой стремительно растет и которая реализует крупномасштабные проекты. Несмотря на существующие на глобальном и региональном уровне трудности, на резкое падение цен на нефть на мировом рынке, в результате осуществленных коренных реформ было сохранено динамичное развитие экономики Азербайджана.

Для продолжения этого темпа развития важное значение имеет усиление прозрачности и отчетности, являющихся одними из важнейших инструментов системы государственного управления. Неслучайно в документе «Стратегические дорожные карты по национальной экономике и основным секторам экономики», определяющем краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели развития экономики Азербайджана, этой сфере уделено особое внимание и определены многочисленные меры.

Усовершенствование нормативно-правовой базы финансового контроля, в том числе независимого аудита в нашей стране на основе международного опыта, укрепление финансовой и налоговой дисциплины в целом имеют большое значение в дальнейшем повышении прозрачности отчетности при использовании финансовых средств. С этой точки зрения заслуживает одобрения обсуждение на конференции, в которой вы принимаете участие, вопросов, связанных с повышением прозрачности как важного фактора экономического развития и построением отчетности на основе международных стандартов.

Я верю, что обсуждения и анализы, которые будут проведены в рамках конференции, будут полезными в контексте дальнейшего развития в нашей стране отчетности и аудита, внесут вклад в обеспечение прозрачности на современном этапе экономического развития, повышение роли государственного и негосударственного контроля, независимого аудита в борьбе с коррупцией, создадут новые возможности для изучения и применения передового мирового опыта. Желаю успехов в работе конференции», - говорится в обращении главы государства.