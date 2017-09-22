Украина была близка к сенсации в матче открытия Евро-2017 по волейболу в Баку (ФОТО)

2017-09-22 18:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики прошел матч открытия Чемпионата Европы по волейболу 2017 года.

В первом матче сошлись действующий чемпион Европы сборная России и сборная Украины. Матч проходил с переменным успехом. В первом сете россиянки оказались сильнее - 25:18. Но во втором сете украинские волейболистки показали, что не приехали в Баку проигрывать. Упорное противостояние завершилось со счетом 25:20 в пользу украинок.

Следующие два сета прошли в равной борьбе. В третьем победу в последний момент вырвали россиянки - 25:23, четвертый завершился с аналогичным счетом, но уже в пользу Украины. Матч перешел в тай-брейк. Украинки были близки к сенсации, но европейские чемпионки не упустили победу - 15:13. Итоговый счет 3:2 в пользу России.

Сегодня в Баку, Гейгеле и Тбилиси стартовал Чемпионат Европы по волейболу среди женщин. Евро-2017 совместно организуют Азербайджан и Грузия. В соревновании принимают участие 16 лучших команд Старого Света, разбитые на четыре группы. В группе «А» выступают команды Азербайджана, Германии, Польши и Венгрии, в группе «В» - Грузии, Италии, Беларуси и Хорватии, в группе «С» - России, Украины, Турции и Болгарии и, наконец, в группе «D» - Сербии, Чехии, Голландии и Бельгии.

Турнир продлится 10 дней, его победитель определится 1 октября. Действующим чемпионом Европы является сборная России. Поединки проходят в Баку (Национальная арена гимнастики, группы «A» и «C»), Гейгеле (Олимпийский спорткомплекс, группа «D») и Тбилиси (Дворец спорта, группа «B»). Сборные, занявшие первые места в своих группах, автоматически выходят в четвертьфинал, а команды, обосновавшиеся на втором и третьем местах, сыграют в стыковом раунде play off для участия в этой стадии чемпионата. Начиная с раунда play off все встречи 1/4 финала, а также полуфиналы, поединок за "бронзу" и золотомедальный матч пройдут в Баку.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)