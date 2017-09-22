Следующая министерская встреча ОПЕК+ пройдет 29 ноября в Вене

2017-09-22 18:06 | www.trend.az | 3

Следующая министерская встреча по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК и ряда не входящих в организацию государств о сокращении добычи нефти пройдет 29 ноября в Вене, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ОПЕК.

В пятницу состоялась пятая встреча министерского комитета по мониторингу выполнения венского соглашения.

В ней приняли участие министры энергетики России, Кувейта, Алжира, Венесуэлы, Ливии и Нигерии, а также представители Саудовской Аравии и Ирака.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц. В заседаниях также принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.