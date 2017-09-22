"Возлюбленная": концерт в Баку (ФОТО)

2017-09-22 18:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт под названием "Sevgili сanan" ("Возлюбленная"), сообщает Trend Life.

Концерт прошел в рамках IX Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры и туризма Азербайджана. В фестивале, который проходит с 18 по 26 сентября, принимают участие музыканты и коллективы из Азербайджана, Германии, России, Турции, Грузии, Франции, Болгарии, Украины и Ирана.

На вечере в исполнении заслуженных артистов Анара Шушалы, Фариды Мамедовой, Гюльназ Исмаиловой, Сабины Вахабзаде, Афаг Аббасовой, Наргиз Керимовой, молодых вокалистов Талеха Яхъяева, Лалы Джафаровой, Шабана Джафарова, Фатимы Джафарзаде, Чинары Азимовой, Фахри Казым Ниджата прозвучали произведения "Sənsiz", "Sevgili Canan" Узеира Гаджибейли, "Bəxtəvər oldum" Тофига Гулиева, "Gülərəm gülsən","Gülüm", "Azərbaycan elləri", "Ulduz" Фикрета Амирова, "Vətənimdir" Сулеймана Алескерова, "Qərənfil" Васифа Адыгезалова, а также романсы азербайджанских композиторов.

Вокалистам аккомпанировали Наргиз Агаева, Рафига Гулузаде, Айсель Меликова, Нармина Исмаилова и Тарана Мамедова.

Концерт вызвал большой интерес публики.

Отметим, что в Международном центре мугама в рамках фестиваля 23 сентября состоится концерт молодого пианиста Эльданиза Алекперзаде.

Билеты продаются в кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн www.iticket.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)